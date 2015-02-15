​Климкин: сегодня лидеры стран "нормандской четверки" проведут телефонный разговор

15:14, 15 февраля 2015
Политика
1918 0

Сегодня может состояться телефонный разговор лидеров Украины - Петра Порошенко, Германии - Ангелы Меркель, Франции - Франсуа Олланда и РФ - Владимира Путина по поводу соблюдения режима прекращения огня.

REUTERS

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, в последние дни наблюдалась "волна дипломатической активности", в том числе состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Петра Порошенко и Барака Обамы.

Читайте такжеМИД: Украина отведет вооружение при условии таких же действий со стороны боевиков

"Сегодня, как я надеюсь, состоится разговор в "нормандском формате", - сказал Павел Климкин. По его словам, разговор должен состояться, "чтобы сверить часы" относительно того, соблюдается ли режим прекращения огня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter