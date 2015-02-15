​Климкин: сегодня лидеры стран "нормандской четверки" проведут телефонный разговор

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, в последние дни наблюдалась "волна дипломатической активности", в том числе состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Петра Порошенко и Барака Обамы.

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"Сегодня, как я надеюсь, состоится разговор в "нормандском формате", - сказал Павел Климкин. По его словам, разговор должен состояться, "чтобы сверить часы" относительно того, соблюдается ли режим прекращения огня.