Генерал-майор Розмазнин о прекращении огня: идет учет нарушений, отчет будет утром
02:53, 15 февраля 2015Политика
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Перемирие продолжается, идет учет случаев нарушений, утром будет готов отчет
Розмазнин анонсировал отчет о нарушениях / Фото УНИАН
Представитель Украины в Совместном центре по контролю за прекращением огня генерал-майор Розмазнин рассказал о работе над анализом случаев нарушения режима тишины.
Об этом сообщили в эфире Громадське ТВ.
Читайте такжеВ течение первых 90 минут режима прекращения огня он нарушен один раз - НаливайченкоПо словам Розмазнина, перемирие продолжается, идет учет случаев нарушений, утром будет готов отчет.
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