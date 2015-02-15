Генерал-майор Розмазнин о прекращении огня: идет учет нарушений, отчет будет утром

Представитель Украины в Совместном центре по контролю за прекращением огня генерал-майор Розмазнин рассказал о работе над анализом случаев нарушения режима тишины.

Об этом сообщили в эфире Громадське ТВ.

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