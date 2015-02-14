Порошенко, Меркель и Олланд договорились пристально следить за развитием ситуации вокруг Дебальцево
Все стороны переговоров в Минске, в том числе Россия, должны выполнять взятые на себя обязательства, прежде всего, относительно прекращения огня в полночь 15 февраля.
Это подчеркнули во время телефонного разговора президент Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.
Собеседники "выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Дебальцево и договорились пристально следить за развитием ситуации".
"Теперь реализация последних договоренностей в Минске является ключевой", - подчеркнули собеседники.
Читайте такжеМинобороны: ситуация в зоне АТО сложная и динамичная, боевики не гнушаются ничемТакже стороны договорились оставаться в тесной координации усилий и приложить все усилия для обеспечения мирного урегулирования на Донбассе.
Порошенко поблагодарил Олланда и Меркель за поддержку Украины и усилия для восстановления мира на Донбассе, которую они продемонстрировали во время переговоров в Минске 12-13 февраля, а также во время последнего заседания Европейского Совета в Брюсселе.