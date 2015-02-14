МИД РФ: Украина искажает Минские соглашения, не признающие их боевики - нет

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"Официальные представители украинской стороны в лице Министра иностранных дел Украины П.А.Климкина, а также некоторых западных государств, в частности США, по сути, солидаризировались с мнением радикальных националистов в Верховной Раде и стали искажать содержание Минских договоренностей, ставя под сомнение реализацию конкретных положений одобренного лидерами России, Германии, Франции и Украины документа", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЗахарченко заявляет о непризнании Минских соглашений, боевики ведут непрерывный огонь по Дебальцево - СНБОТакже Россия поставила Украине в пример "ответственное отношение к выполнению принятых на себя обязательств" боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Между тем, по сообщениям СМИ, лидер боевиков ДНР Захарченко заявил, что в Минских соглашениях не было "ни слова о Дебальцево", и что огонь в районе плацдарма прекращать не будут. а также обнародовал претензии на всю территорию Донецкой области, пишет Интерфакс

Представитель боевиков "ЛНР" Александр Карякин также заявил о непризнании определенной минскими соглашениями линии разграничения воюющих сторон, пишет РИА Новости.

"Мы заявляли о том, что Луганская народная республика должна быть в административных границах бывшей Луганской области. 11 мая (на референдуме) люди сказали свое слово. И это слово нужно помнить", — сказал он.