Арьев о строительстве "Стены": У нашей страны нет другого выхода

Он добавил, что министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс считает, что Украине не стоит строить стену с РФ.

Бельгия намерена поддержать санкции против граждан РФ, которые причастны к атаке и захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщил Глава делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев.

"Встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии продолжалась полтора часа. Интересный и откровенный разговор, из которого мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвата экипажа", - написал Арьев в Facebook.

Он добавил, что министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс считает, что Украине не стоит строить стену с РФ.

"Я заметил, что мы строим не стену, а военную фортификацию, и строить или нет, и что именно, зависит только от того, в какой ситуации находится та или иная страна. Наша другого выхода не имеет", - отметил Арьев.