Адвокат о пленных моряках: ситуация со здоровьем будет только ухудшаться

По словам адвоката, у моряков есть проблемы со здоровьем.

У многих военнопленных украинских моряков возникли проблемы со здоровьем из-за пребывания в СИЗО.

Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" заявил российский адвокат Николай Полозов.

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"У моряков есть проблемы со здоровьем. В СИЗО человек не может приобрести здоровье, он может только терять. Есть у нескольких проблемы с зубами, у одного боль в локтях. Но мы пытаемся решить эти вопросы. Ситуация со здоровьем будет только ухудшаться", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.