"Это недопустимо": в США призывают Россию немедленно освободить украинских моряков, которые уже 75 дней в плену

Американские дипломаты заявили, что захват и ранения украинских моряков являются недопустимыми действиями.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине призывают Российскую Федерацию немедленно освободить захваченных 24-х украинских моряков, которые уже 75 дней находятся в плену.

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Об этом говорится в видеосюжете, размещенном Посольством США в Украине в Facebook. «25 ноября 2018 года Россия атаковала и задержала 24 украинских моряков, которые передвигались в рамках международных и украинских вод. Они в плену уже 75 дней», - напомнили американские дипломаты.

«Россия не только незаконно задержала 24 украинских моряков, она еще и ранила трех из них во время атаки. Это недопустимо», - подчеркнули в Посольстве.

«Россия, отпусти всех украинских моряков немедленно!» - призвали американские дипломаты.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

28 января Адвокат Николай Полозов сообщил, что 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.