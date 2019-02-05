Вакарчук назвал отстранение Супрун абсурдным

Окружной админсуд Киева сегодня запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющей обязанности министра здравоохранения.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который несмотря на свой высокий рейтинг отказался баллотироваться в президенты, раскритиковал решение суда об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от должности.

Читайте также"Суд запретил бороться с коррупцией": как в сети отреагировали на отстранение Супрун

«Отстранение судом Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра очередной раз демонстрирует: старая политическая культура не воспринимает людей, которые борются за изменения не словами, а делами. Она их боится и пытается вытолкать любым способом, даже таким абсурдным, как этот», - написал он в Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющей обязанности министра здравоохранения.

Одновременно суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра. Также суд учел доводы о том, что у Супрун есть два гражданства - украинское и американское.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.