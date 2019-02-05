Адвокаты Януковича подали в ГБР заявление о совершении преступления экс-лидерами Майдана Турчиновым и Парубием

Защитники экс-президента Виктора Януковича утверждают, что в аннексии Крыма виновны бывшие лидеры Революции достоинства Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Александр Турчинов и другие.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича по его поручению подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления бывшими лидерами Майдана.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитники Виталий Сердюк, Александр Горошинский и Игорь Федоренко заявили на пресс-конференции.

Сегодня адвокаты Януковича по делу о госизмене бывшего президента продемонстрировали журналистам документальный фильм, состоящий преимущественно из выступлений в Оболонском райсуде Киева свидетелей стороны защиты по делу, а также из документальных кадров времен Революции достоинства и аннексии Крыма.

После этого они сообщили, что собрали 9 томов доказательств того, что верхушка нынешней власти причастна к "узурпации власти", а также несет ответственность за аннексию Крыма Россией.

Следует отметить, что среди тех, кого адвокаты Януковича назвали причастными к совершению этих преступлений, нет нынешнего президента Петра Порошенко.

В частности, Сердюк отметил, что сегодня заявление о преступлении было направлено в Государственное бюро расследований, и защитники Януковича надеются на расследование ГБР этого дела.

«Выполняя поручение Виктора Януковича, мы сделали шаг для этого расследования. Мы фактически помогли начать расследование и прошли путь до формирования обвинительного акта, который также передали сегодня в ГБР», - сказал Сердюк.

В свою очередь Горошинский отметил, что «подозреваемыми являются все те лица - нынешние руководители государства, о которых шла речь в нашем фильме. Это Турчинов, Парубий и команда».

Сердюк добавил, что это также те лица, "которые являются пособниками выполнения задач нынешней власти, которые хотят переписать нашу историю за 2014 год".

Отвечая на вопрос журналистов, внесены ли в ЕРДР сведения о преступлении по заявлению адвокатов, они отметили, что не знают, потому что только сегодня передали документы в ГБР.