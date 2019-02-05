Турчинов назвал шесть главных угроз для Украины со стороны России

Секретарь СНБО выразил убеждение, что Украина имеет мощный потенциал, чтобы стать региональным лидером Восточной Европы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал шесть главных угроз для Украины со стороны Российской Федерации.

«По степени опасности на первом месте - военная агрессия. Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий южного и западного военного округа», - сказал он в интервью LIGA.net.

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По его словам, это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии.

Второй угрозой секретарь СНБО считает информационную агрессию и попытку влиять на политическую архитектуру, результаты политического выбора украинцев как через информационные инструменты (СМИ, соцсети), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике.

Третью строчку угроз, отметил Турчинов, занимает кибернетическая агрессия, «которая по результатам потерь для страны сопоставима с военной».

«Сейчас на кибернетическом фронте продолжается серьезное противостояние, но мы сделали многое для значительного усиления киберзащиты нашей страны», - отметил он.

Четвертой угрозой, отметил секретарь СНБО, является экономическая война.

«Здесь главная проблема - продолжение блокирования транзита украинских товаров в страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и т.д.», - пояснил Турчинов.

«Пятая угроза - энергетическая. Попытка блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства обходных газопроводов, в том числе и на территории наших стратегических партнеров», - подчеркнул он.

Шестой угрозой секретарь СНБО назвал террористическую - активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины, «чему активно противодействуют наши спецслужбы».

«Однако это далеко не весь перечень угроз, которые реализует Россия в рамках ведения гибридной войны против нашего государства», - отметил Турчинов.

Он выразил убеждение, что Украина имеет мощный потенциал, чтобы стать региональным лидером Восточной Европы.

«Но для этого мы должны, прежде всего, изменить экономическую ситуацию в государстве. Нынешние темпы роста ВВП недостаточны не только для регионального лидерства, но и для обеспечения приоритетных программ безопасности, которые необходимы для надежной защиты государства», - подытожил секретарь СНБО.