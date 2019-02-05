Адвокаты Януковича еще не подали апелляцию на решение суда о признании его виновным в госизмене

Защита президента-беглеца заявляет, что апелляция на решение Оболонского райсуда будет подана в определенный законом срок.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича еще не подали апелляцию на решение Оболонского райсуда Киева, который признал их подзащитного виновным в государственной измене.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

«По поводу подачи апелляции, то она находится на стадии подготовки, и в определенное защитой время она будет подана», - сказал Сердюк.

Также он добавил, что решение апелляционного суда по данному делу будет приобщено к иску в Европейский суд по правам человека, который также готовят адвокаты Януковича.

Как известно, у защиты президента-беглеца есть 30 дней для подачи апелляционной жалобы на решение Оболонского райсуда Киева в Киевский апелляционный суд.

Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Суд постановил признать его виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем суд признал Януковича невиновным и оправдал по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты экс-президента заявили о намерении обжаловать соответствующее решение суда.