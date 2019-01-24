В военной прокуратуре объяснили, когда приговор Януковичу вступит в законную силу

По словам прокурора, приговор будет исполняться соответствующими компетентными органами.

Первый заместитель военного прокурора Центрального региона Украины Максим Крым заявляет, что приговор экс-президенту Виктору Януковичу вступит в законную силу и будет исполняться соответствующими компетентными органами после его апелляционного рассмотрения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после оглашения приговора.

«В течение 30 суток приговор суда должен вступить в законную силу, если он не будет апелляционно обжалован сторонами уголовного производства», - сказал прокурор.

По словам Крыма, после непосредственного получения прокуратурой приговора он будет детально изучен и принято решение о возможности и необходимости его апелляционного обжалования.

«После апелляционного рассмотрения приговор непосредственно вступит в законную силу и будет исполняться соответствующими компетентными органами. Это не входит в компетенцию Главной военной прокуратуры - реализация и исполнение судебных решений. Наш главная обязанность - доказать факт совершения лицом преступления, что нами сегодня было сделано», - сказал Крым.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Суд постановил признать Януковича виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд признал Януковича невиновным и оправдал по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в его действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет рассчитываться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.