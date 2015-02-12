Порошенко и Туск начали переговоры в Брюсселе (фото)

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в Брюссель на заседание Совета ЕС, где проинформирует лидеров Евросоюза о последнем развитии событий в Украине и о новых Минских договоренностях.