Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Брюссель, где проинформирует лидеров Европейского Союза о последнем развитии событий в Украине и о последних дипломатических усилиях, направленных на решение кризиса на Донбассе.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, самолет президента Украины приземлился в аэропорту Завентем в 14.50 по киевскому времени.

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Ожидается, что Порошенко выступит перед лидерами ЕС в рамках неформального саммита, который проходит в четверг в Брюсселе.

Украинский президент прибыл в Бельгию из Беларуси, где в нормандском формате прошли переговоры, направленные на решение кризиса в Украине. Именно потому, что переговоры в Минске затянулись - в целом они продолжались более 16 часов, начало саммита ЕС было перенесено на два часа - с первого на третий.