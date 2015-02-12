Путин объяснил долгие переговоры в Минске нежеланием Киева контактировать с "ДНР" и "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам переговоров в Минске в «нормандском формате». Переговоры длились более 14 часов.

«Это не самая лучшая ночь в моей жизни. Но утро доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам удалось договориться о главном. Почему так долго длились согласования? Я думаю, что это связано с тем, что, к сожалению, киевская власть отказывается от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик», - сказал Путин.

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По его словам, хотя эти «республики» непризнанные, но «надо исходить из реалий жизни».

«Если все хотят договориться на долгосрочной основе построить отношения, нужно пойти на прямые контакты», - заявил Путин.