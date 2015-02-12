Путин решил узнать у военных экспертов, есть ли под Дебальцево котел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам переговоров в Минске в «нормандском формате». Переговоры продолжались более 14 часов.

«Представители руководства Украины полагают, что окружения нет и поэтому, они считают, что все пройдет достаточно спокойно. У меня изначально были сомнения… Если действительно такое окружение имеет место исходя из нормальной логики вещей, те кто будет в окружении будут предпринимать попытки из него вырваться, а те, кто находятся снаружи будут предпринимать попытки организовать коридор для выхода своих окруженных военнослужащих», - сказал Путин

«Мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручения, я готов это сделать со своей стороны нашим военным экспертам, с тем, чтобы установить, что же, все-таки, на самом деле происходит сейчас в реальной жизни», - добавил он.

«Ну, и, повторю еще раз, выработать, хотя бы попытаться, какой-то комплекс мер верификации принятия решений, проверки и соблюдения их с обеих сторон», - отметил он.