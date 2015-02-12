МИД: переговоры в Минске проходят тяжело

"Переговоры идут тяжело, но есть надежда на успех", - отметил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебийнис в перерыве, сообщает Би-би-си.

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Глава российского МИДа Сергей Лавров бросил лишь слово "супер" в ответ на вопрос российских журналистов о ходе диалога.

Кроме этого, как сообщает радио "Свобода", МИД Германии также называет переговоры лидеров "нормандской четверки" непростыми. "Непростые переговоры в Минске продолжаются. Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер остался в Минске для участия в этих переговорах, отложив запланированную поездку в Бразилию", - говорится в сообщении МИД Германии в Твиттере".

До начала встречи представители всех участвующих в минском саммите лидеров дали понять, что результат переговоров предсказать невозможно.