МИД: переговоры в Минске проходят тяжело
В Минске продолжается встреча "нормандской четверки", на которой лидеры Украины, Германии и Франции обсуждают с российским президентом Владимиром Путиным варианты разрешения конфликта в Донбассе.
"Переговоры идут тяжело, но есть надежда на успех", - отметил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебийнис в перерыве, сообщает Би-би-си.
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Глава российского МИДа Сергей Лавров бросил лишь слово "супер" в ответ на вопрос российских журналистов о ходе диалога.
Кроме этого, как сообщает радио "Свобода", МИД Германии также называет переговоры лидеров "нормандской четверки" непростыми. "Непростые переговоры в Минске продолжаются. Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер остался в Минске для участия в этих переговорах, отложив запланированную поездку в Бразилию", - говорится в сообщении МИД Германии в Твиттере".
#Ukraine talks not easy+continuing. FM #Steinmeier remains in #Minsk 2 participate in ongoing negotiations; delays planned depart. f #Bresil
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 11, 2015
До начала встречи представители всех участвующих в минском саммите лидеров дали понять, что результат переговоров предсказать невозможно.