ГПУ составила подозрение следователю РФ за "чеченское дело" против Яценюка

ГПУ в ближайшее время отправит правовое поручение в правоохранительные органы РФ с тем, чтобы сообщить о подозрении следователю СК РФ Найманову Артуру.

Генпрокуратура составила сообщение о подозрении следователю Следственного комитета РФ Найманову Артуру, сфальсифицировавшему так называемое чеченское дело в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка, представителя организации "Братство" Дмитрия Корчинского и народного депутата Дмитрия Яроша.

Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу прокурор Генпрокуратуры Александр Новиков.

«Сегодня составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, совмещенное с обвинением в совершении тяжкого преступления по фальсификации доказательств, следователя Следственного комитета Российской Федерации Артура Найманова», - сказал Новиков.

По его словам, во время досудебного расследования было установлено, что следователь Найманов при отсутствии в материалах уголовного дела каких-либо доказательств причастности граждан Украины к уголовным преступлениям подписал постановления в 2016-17 годах о привлечении в качестве обвиняемых Корчинского, Яценюка и Яроша по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Новиков отметил, что обвинения против указанных лиц основывались на материалах, которые даже по российскому законодательству не могли быть положены в основу обвинения. "В частности, на момент подписания подозрений даже приговором российского суда было установлено, что данные доказательства были недопустимыми", - отметил прокурор.

По его словам, ГПУ в ближайшее время отправит правовое поручение в правоохранительные органы РФ для того, чтобы сообщить о подозрении следователю СК РФ Артуру Найманову.

Как известно, в сентябре 2015 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк, Корчинский и Ярош в середине 1990-х годов воевали против Вооруженных сил РФ в Чечне.