Нардеп рассказал, что может помешать закреплению в Конституции курса в ЕС и НАТО

Во время голосования может не хватить необходимого количества голосов, считает нардеп.

Народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что голосование об изменениях в Конституцию относительно закрепления курса в ЕС и НАТО может не состояться из-за отсутствия народных избранников в зале заседания.

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Об этом он заявил в эфире "Прямого".

"Я общался с коллегами и мы не видим никаких споров вокруг этого законопроекта. Но главный вопрос в том, хватит ли голосов. Очень большое количество депутатов уже работает на выборах президента и парламента, поэтому не факт, что они появятся в зале парламента", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 января, на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий относительно членства в НАТО.