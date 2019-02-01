Госкомтелерадио не разрешил ввезти из России в Украину еще 13 книг

Среди запрещенных книг есть и детские, в оформлении которых использована коммунистическая символика или символика государства-агрессора.

В Госкомтелерадио не разрешили ввезти в Украину еще 13 книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

«Госкомтелерадио отказал ООО «Дресс Шоу», ООО «Этниктрейд», ООО «Якабу Трейд», ООО «Форс Украина», ООО «Перо» и ООО «Издательство «Махаон-Украина» в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых есть признаки пропаганды государства-агрессора», - говорится в сообщении.

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В Госкомтелерадио уточнили, что, в частности, не предоставлены разрешения на ввоз ряда детских книг, в оформлении которых использована коммунистическая символика или символика государства-агрессора. Среди таких книг - учебник английского языка для школьников российского издательства «Р-Плюс», который разрисован флагами вооруженных формирований РФ.

«Не будет распространяться в торговой сети Украины книга Никиты Непряхина «Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации», в которой примером «эффективных»аргументов служат цитаты Ленина и Сталина, что является прямой пропагандой коммунистической идеологии, запрещенной в Украине», - говорится в сообщении.

Эксперты не дали разрешения на ввоз и распространение в Украине книги Евгения Торчинова «Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния», которая пропагандирует государство-агрессора и разжигает межэтническую, религиозную рознь.

Кроме того, отметили в Госкомтелерадио, в духе имперской идеологии государства-агрессора написана книга российского журналиста Андрея Шария «Балканы: окраины империй» (издательство «Азбука Аттика»).

Эксперты также обратили внимание на то, что уже не первый раз российские издатели, выпуская книги авторов, которые ничего общего не имеют с идеями «русского мира», в предисловиях к ним пропагандируют имперскую идеологию и ее апологетов. В частности, предложенная украинским импортерам книга произведений Сергея Довлатова (издательство «Азбука Аттикус») содержит предисловие, в котором пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков, чье имя внесено Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В Госкомтелерадио напомнили, что в прошлом году было предоставлено 97 отказов в выдаче разрешений на ввоз 477 тыясч экземпляров изданий антиукраинского содержания. Составлено 27 административно-хозяйственных протоколов о нарушении правил распространения издательской продукции. Сумма штрафных санкций составила 1005210 грн.