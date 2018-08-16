Госкомтелерадио предлагает ввести санкции против 35 антиукраинских издательств РФ

Санкции будут касаться издателей, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины внес на рассмотрение правительства проект распоряжения Кабинета министров Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российским издательствам, которые выпускают и распространяют продукцию антиукраинского содержания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

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В Комитете напомнили, что в течение последних трех лет осуществляют постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству.

По результатам этого мониторинга был составлен Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

По состоянию на 15 августа в Перечень внесены 192 издания, выпущенных 35 российскими издательствами.

"Цель проекта - защитить национальные интересы, национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины, ее экономическую самостоятельность", - отметил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

Он пояснил, что санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер.

"Эти издатели сознательно заключают договоры с "создателями" текстов, направленных на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандирующих насилие и совершение террористических актов против Украины. Такая "литература" является составной гибридной войны, которую ведет против Украины Россия. И ей надо давать достойный отпор", - отметил Червак.

Кроме того, он отметил, что в случае принятия указанного распоряжения Кабмина ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции с территории государства-агрессора. В то же время высвободившиеся рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции.

Проектом распоряжения предусмотрено вынести вопрос о применении к определенным юридическим лицам персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается также, что проект распоряжения разработан Госкомтелерадио по поручению вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко.

В июле сообщалось, что в Украину не пустили книги с рекламой вооруженных сил РФ.