СМИ: Порошенко назначил Саакашвили своим советником по международным вопросам

Об этом передает Lenta.ru со ссылкой на «Новости-Грузия» и радиостанцию «Пирвели Радио».

Отмечается, что официальное заявление в связи с этим назначением украинский лидер сделает позднее в среду, 11 февраля. Между тем, в пресс-службе партии Саакашвили «Единое нацдвижение» сказали, что пока не могут подтвердить эту информацию.

При этом председатель парламентского комитета по правам человека Эка Беселия, представляющая правящую коалицию «Грузинская мечта», заявила газете ВЗГЛЯД, что в ее «лучших пожеланиях Украине нет места для Саакашвили». «Он не будет хорошим советником, ничего ценного он Украине не даст», — полагает она.

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В свою очередь экс-председатель парламента и лидер «Объединенной демократической оппозиции» Нино Бурджанадзе считает, что назначение Саакашвили советником Порошенко — это «пощечина Грузии».

Ранее Киев уже предлагал Саакашвили занять высокие посты, однако бывший президент всегда отказывался, хотя заявлял о готовности помогать советами.

Верховная Рада в декабре прошлого года одобрила назначение иностранцев в Кабмин. Так, грузин Александр Квиташвили стал министром здравоохранения. В феврале этого года заместителем министра юстиции Украины был назначен Гия Гецадзе.