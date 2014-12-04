Эксперты называют новый состав Кабмина "грандиозным экспериментом"

Такое мнение в комментарии УНИАН высказали представители деловых кругов и эксперты финансового рынка.

В частности, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отметила, что назначение нового состава правительства – это, несомненно, важный и необходимый шаг, который должен был предпринять вновь избранный парламент. "Безусловно, «свежая кровь» крайне необходима государственным структурам, особенно для стимуляции проведения долгожданных реформ. Однако у предпринимателей есть некоторая обеспокоенность по поводу возможного эффекта «дежа вю», когда именно фактор отсутствия активных шагов со стороны органов государственной власти приведет к тому, что кредит доверия бизнеса к власти будет таять на глазах», - отметила она.

В то же время, по мнению Деревянко, инвесторы положительно настроены по отношению к новой команде правительства и возлагают на ее работу большие надежды. «Приход к власти реформаторов из других стран - метод, который еще весной предлагал внедрить грузинский экономист Каха Бендукидзе. Мы не исключаем, что это может сработать в современных украинских реалиях, потому что беспристрастный взгляд со стороны и успешный опыт проведения аналогичных реформ в других странах, на наш взгляд, может быть хорошим подспорьем в работе нового правительства», - подчеркнула она.

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В свою очередь управляющий партнер аналитической группы «Da Vinci AG» Андрей Колпаков отметил, что состав нынешнего Кабинета министров – это «грандиозный эксперимент». «В этом нет ничего плохого. Сегодня требуются нетривиальные решения, которые не смогут обеспечить привычные нам лица. Проверенного на 100% решения нынешних проблем нет, как и методов. Есть зарубежный опыт, но в 99% случаев он не подходит Украине по ряду экономических, социальных и ценностных причин»,– уверен эксперт.

По его мнению, страну ждет импровизация, «где действия отдельных исполнителей будут иметь меньше значения, чем труд дирижера и реакция зала». Колпаков подчеркнул, что задача нового правительства – проведение непопулярных реформ. «И судя по фигуре нового министра здравоохранения, первая непопулярная реформа будет происходить именно в этой сфере. Это логично с учетом того, что именно в сфере здравоохранения находится очень значительный ресурс экономии бюджетных средств», - отметил Колпаков.

Он подчеркнул, что все преобразования будут очень болезненными, даже в случае, если они останутся полумерами. Неблагоприятно, по словам Колпакова, и то, что многие реформы будут реализовывать новые министры – иностранцы. «Это даст возможность противникам реформ, равно как и оппозиции, перекладывать ответственность на Запад, и это может очень сильно изменить общественное мнение, развернуть его от западного мира, - считает эксперт. - Социальные последствия могут быть непредсказуемыми. Министры-иностранцы должны выступать лишь в качестве инструмента, но не инициатора реформ и тем более не ответственного за них».

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По мнению Колпакова, правительство собирается закладывать фундамент нового государства. «Для этого нужно сразу понимать, какие отрасли Украина сможет эффективно развивать в меняющемся мире сегодня, через 5 и 10 лет; как будет меняться рынок; как будет меняться социальный, образовательный и этнический состав Украины; что будут предпринимать конкуренты. В нынешнем правительстве я не вижу человека, который мыслил бы такими категориями», - отметил эксперт.

В то же время руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен подчеркнул, что сильно «зацикливаться» именно на новых назначения не нужно, поскольку это смещает фокус общественного внимания. «Главное - наличие политической воли и системной, согласованной и даже по-хорошему агрессивной работы всех ветвей власти по выводу страны из многолетнего периода экономической стагнации. И потому единственная надежда, которая связана с новыми людьми, такая же, как и со «старыми» - нужна системная, согласованная и нестандартная работа», - подчеркнул эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Правительство было сформировано не по квотному принципу и в его состав вошли представители бизнеса, бывшие граждане США, Грузии и Литвы. Первоочередной задачей Кабмина должно стать формирование и представление проекта бюджета на 2015 год.

Программа работы Кабмина должна касаться вопросов обороны, экономики, в особенности - налоговой реформы и реформы единого соцвзноса, борьбы с коррупцией, вопросов реформы в энергетике в целом и НАК «Нафтогаз Украины", а также реформы публичной администрации.