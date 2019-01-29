Колбаса и крекеры: чем угощают гостей на форуме Порошенко в Киеве (фото)

На форуме гостей угощают пирожками с мясом, печеньем и бутербродами с ветчиной и колбасой.

Во вторник, 29 января, в Киеве проходит форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в котором примет участие президент Украины Петр Порошенко.

Как можно увидеть на фотографиях, на форуме гостей угощают пирожками с мясом, печеньем и бутербродами с ветчиной и колбасой, пишет "Апостроф".

Стоит отметить, что продукции компании Roshen обнаружено не было.

Также, судя по фото, гостей на форум прибыло уже немало.

Как сообщал УНИАН, в столичном Международном выставочном центре началась встреча президента Украины Петра Порошенко.