Колбаса и крекеры: чем угощают гостей на форуме Порошенко в Киеве (фото)
14:47, 29 января 2019Политика
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На форуме гостей угощают пирожками с мясом, печеньем и бутербродами с ветчиной и колбасой.
"Апостроф"
Во вторник, 29 января, в Киеве проходит форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в котором примет участие президент Украины Петр Порошенко.
Как можно увидеть на фотографиях, на форуме гостей угощают пирожками с мясом, печеньем и бутербродами с ветчиной и колбасой, пишет "Апостроф".
Стоит отметить, что продукции компании Roshen обнаружено не было.
Также, судя по фото, гостей на форум прибыло уже немало.
Как сообщал УНИАН, в столичном Международном выставочном центре началась встреча президента Украины Петра Порошенко.
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