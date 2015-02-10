Испания и Украина ведут переговоры о поставках оружия – Климкин

14:38, 10 февраля 2015
Политика
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Украина и Испания обсуждают вопрос поставок оружия оборонительного характера Украине, но это не вопрос сегодняшнего дня.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Гарсия-Маргальо и Марфиль в Киеве.

“Вопрос получения оружия на сегодня нами обсуждается, но это не является вопросом сегодняшнего дня”, - сказал Климкин.

“Оружие, которое нам нужно, ни в коем случае не будет использоваться для того, чтобы добиться победы в ходе атакующих действий. Нам нужно оружие для защиты от террористических атак. Именно о таком оружии мы говорим”, - сказал Климкин.

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В свою очередь Гарсия-Маргальо и Марфиль отметил, что вопрос передачи Украине оружия является вопросом времени. По его словам, на сегодня в правительстве Испании не обсуждается вопрос передачи наступательного оружия. “Мы сейчас концентрируемся на возможности найти решение в Минске”, - сказал он.

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