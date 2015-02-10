Испания и Украина ведут переговоры о поставках оружия – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Гарсия-Маргальо и Марфиль в Киеве.

“Вопрос получения оружия на сегодня нами обсуждается, но это не является вопросом сегодняшнего дня”, - сказал Климкин.

“Оружие, которое нам нужно, ни в коем случае не будет использоваться для того, чтобы добиться победы в ходе атакующих действий. Нам нужно оружие для защиты от террористических атак. Именно о таком оружии мы говорим”, - сказал Климкин.

Читайте также15 сенаторов США просят Обаму оказать военную помощь Украине

В свою очередь Гарсия-Маргальо и Марфиль отметил, что вопрос передачи Украине оружия является вопросом времени. По его словам, на сегодня в правительстве Испании не обсуждается вопрос передачи наступательного оружия. “Мы сейчас концентрируемся на возможности найти решение в Минске”, - сказал он.