В Краматорске много неразорвавшихся снарядов, отдельные застряли просто на балконах (фото)
14:07, 10 февраля 2015Политика
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На данный момент в обстрелянном боевиками Краматорске много неразорвавшихся снарядов.
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Об этом сообщает журналист Gorlovka.ua. По его данным в городе много неразорвавшихся снарядов, милиция и военные оцепляют места, чтобы нейтрализовать угрозу для населения.
Много раненых, есть погибшие.
Он уточняет, что обстрел велся вероятно из оккупированной боевиками Горловки.
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Как сообщал УНИАН, сегодня ориентировочно в 12.30 боевики обстреляли штаб АТО в Краматорске из систем реактивного огня "Торнадо".
В пресс-центре АТО уточнили, что атака была проведена с использованием снарядов "Торнадо", из района населенного пункта Горловка.
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