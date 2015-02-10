В Краматорске много неразорвавшихся снарядов, отдельные застряли просто на балконах (фото)

Об этом сообщает журналист Gorlovka.ua. По его данным в городе много неразорвавшихся снарядов, милиция и военные оцепляют места, чтобы нейтрализовать угрозу для населения.

Много раненых, есть погибшие.

Он уточняет, что обстрел велся вероятно из оккупированной боевиками Горловки.

Как сообщал УНИАН, сегодня ориентировочно в 12.30 боевики обстреляли штаб АТО в Краматорске из систем реактивного огня "Торнадо".

В пресс-центре АТО уточнили, что атака была проведена с использованием снарядов "Торнадо", из района населенного пункта Горловка.