Пленный украинский моряк Терещенко не получает писем от родных - адвокат

Моряка удерживают в старом корпусе СИЗО, где нет горячей воды и не работает телевизор.

Украинский моряк Владимир Терещенко, которого в РФ удерживают в СИЗО «Лефортово», не получает писем от родных.

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Об этом в Facebook сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская. Она отметила, что в пятницу, 25 января, посетила моряка в СИЗО.

«До сих пор ни одного письма он не получил. Хотя его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4 письма», - добавила адвокат.

По ее словам, моряка удерживают в старом корпусе СИЗО, где нет горячей воды и не работает телевизор. Георгиевская добавила, что в камере холодно, и украинец просил о переводе в другую камеру. Адвокат также сообщила, что сокамерник Терещенко - обвиняемый в терроризме мусульманин, который по-русски не говорит.

У Терещенко начали болеть зубы, поэтому в пятницу он написал заявку на медосмотр. Кроме того, он пишет заявления на свидание и телефонный звонок. Адвокат уточнила, что моряку не разрешили, вопреки требованиям УПК, при задержании позвонить маме, и один раз в ходатайстве на телефонный звонок было отказано.