Эксперт советует Кабмину отказаться от пересмотра бюджета в части расходов

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает, что для преодоления инфляции нужно отказаться от пересмотра государственного бюджета на нынешний год.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

В частности, говоря о запланированных изменениях к бюджету-2008, И.БУРАКОВСКИЙ отметил, что пересмотр бюджета на 2008 год нужен, однако при этом главное внимание должно быть сосредоточено на уменьшении бюджетного дефицита. "Речь идет, прежде всего, об оптимизации бюджетных расходов. А вот с этим как раз и возникнут самые большие проблемы", считает И.БУРАКОВСКИЙ.

По словам эксперта, правительство сегодня фактически попадает в очень сложное положение: с одной стороны от него требуют немедленных и эффективных антиинфляционных мер (и это абсолютно правильно), а с другой - от него же требуют увеличения финансирования тех или иных расходов (например, на армию).

Как считает И.БУРАКОВСКИЙ, возникает ситуация «популизма наоборот», когда правительству будут просто навязывать дополнительные расходы. В качестве примера эксперт назвал, в частности, законопроект Василия ХАРЫ о пересмотре методики расчета прожиточного минимума, принятие которого потребует выделения дополнительных средств на социальные выплаты уже в 2008 году. Есть также набор законопроектов по изменению порядка выплаты компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР, авторы которых предлагают выплатить вкладчикам в 2008 и 2009 годах по 65 млрд. грн., погасив тем самым всю сумму признанного государством долга, и другие, отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

Наибольший риск при пересмотре бюджета на 2008 год, по мнению И.БУРАКОВСКОГО, заключается в том, что от правительства наверняка потребуют индексации социальных выплат для компенсации потерь от инфляции. "Это на первый взгляд справедливое требование сегодня угрожает раскручиванием спирали «инфляция – повышение выплат – инфляция», что подрывает макроэкономическую стабильность. А примеров этого из международного опыта несть числа", - сказал эксперт.

В таких условиях, как считает И.БУРАКОВСКИЙ, именно политические риски становятся главной угрозой макроэкономической стабильности в стране. Поэтому, по мнению эксперта, нужно: во-первых, просто отказаться от пересмотра бюджета, поскольку в противном случае страна получит новый документ, который будет явно хуже своего предшественника, а текущие экономические проблемы только усугубятся; во-вторых, парламентской коалиции и Президенту сегодня следует поддержать такой поход и активно противодейстовать навязыванию правительству разного рода затратных инициатив, откуда бы они не исходили.