Чиновники ПАСЕ обвинили украинскую делегацию в нарушении из-за пения гимна в кулуарах

В ПАСЕ назвали украинский гимн "боевой песней", и поэтому его пение нарушает правила Ассамблеи, считают чиновники.

Чиновники ПАСЕ обвинили членов украинской делегации в нарушении правил Ассамблеи за то, что они пели гимн Украины.

Как сообщает "Европейская правда", чиновники ПАСЕ назвали украинский гимн "боевой песней", и поэтому, по их мнению, его пение нарушает правила Ассамблеи.

"В пятницу на заседании Бюро группа высокопоставленных чиновников Ассамблеи обвинили украинцев в том, что они... нарушили правила ассамблеи, потому что "пели боевую песню", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПропагандисты Путина пожаловались на украинцев: обидели гимном - Порошенко (видео)

По информации издания, среди этих чиновников была и президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Также отмечается, что россияне еще до начала сессии решили поддерживать конфликт в ПАСЕ, и именно поэтому на сессию в этот раз приехала путинская пропагандистка Скабеева, но не приехали ключевые российские государственные агентства, хотя до сих пор представители РИА "Новости" были на всех без исключения сессиях Ассамблеи.

Как сообщал УНИАН, российская ведущая-пропагандистка Ольга Скабеева попыталась взять интервью у членов украинской делегации ПАСЕ. На записи представители Украины в ответ на вопрос ведущей российского телеканала спели украинский гимн, а потом скандировали "Слава Украине!", "Героям Слава!", "Слава нации!", "Смерть врагам!".

Позже в эфире пропагандистского канала Скабеева рассказывала о том, что произошло: "Люди вспотели, глаза налились кровью, слова, которые они произносили: смерть врагам, смерть России, смерть тебе".