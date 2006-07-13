Ехануров предлагает играться дальше: ”урожай собирается, проблем нет”

Народный депутат фракции «Наша Украина», премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что «Наша Украина» ни при каких обстоятельствах не присоединяться к коалиции, в состав которой входит Коммунистическая партия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил, комментируя заявление лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО о том, что КПУ выйдет из состава антикризисной коалиции в случае присоединения к ней фракции «Наша Украина» в полном составе.

«Это страшная угроза. Не может быть и речи, чтобы фракция «Наша Украина» была в коалиции с КПУ. Мы не готовы создавать с коммунистами коалицию», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По мнению премьер-министра, вопреки событиям, которые происходят в парламенте, промышленность работает хорошо, урожай собирается, проблем нет. «Можно играться сколько угодно, и тем лучше это будет для экономики», - считает Ю.ЕХАНУРОВ.

Премьер также сообщил, что Кабинет Министров анализирует социально-экономическое развитие страны на 7 месяцев и в ближайшее время планирует отчитаться о своей деятельности за 7 месяцев года.