Frankfurter Allgemeine: Леденящий ветер непримиримости

На конференции по безопасности в Мюнхене, россияне и американцы выступали друг против друга, отношения перевернуты с ног на голову. И решимость Запада дала первые трещины. Война Путина не должна нас рассорить.

Об этом пишет Клаус-Дитер Франкенбергер в своей статье «Леденящий ветер непримиримости», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

2015 год должен был стать годом памяти и больших чествований: семьдесят лет назад закончилась Вторая мировая война; сорок лет назад был подписан Хельсинкский Заключительный акт; и 25 лет назад договор «Два плюс четыре» проложил путь к объединению Германии. Но вместо того, чтобы иметь возможность оценить по достоинству европейский порядок безопасности и уроки истории, которые к нему относятся, мы переживаем что-то совершенно другое, абсолютную противоположность. В Восточной Европе основные принципы этого порядка утратили свою силу. В Украине идет война, потому что российский президент Путин хочет изменить границы с помощью силы, и настаивает на сферах влияния.

Неудивительно, что многим людям кажется, будто для Европы наступил переломный момент, и Россия и Запад пришли к прямой конфронтации. Действительно: кто видел, как на конференции по безопасности в Мюнхене, россияне, европейцы и американцы разговаривали друг с другом, и как бесцеремонно были перевернуты с ног на голову все отношения, того, вероятно, одолела глубокая депрессия. Холодный ветер непримиримой конфронтации гулял по конференц-залам.

Дальнейшая эскалация

Российские посланники прежде всего обвиняли Соединенные Штаты, и представляли Россию, как абсолютно непричастную сторону. Министр иностранных дел Сергей Лавров присвоил себе статус жертвы, а Москве – главный приз в области прав человека, потому что, аннексировав Крым, она дала людям право на самоопределение, а в восточной Украине помогла предотвратить геноцид. Интересно, что на все это скажут народы Кавказа?

Государства Запада отчетливо понимают, что потеряли Россию Путина как партнера. При бывшем сотруднике КГБ, Россия определяет себя как альтернативу Западу, ей нравится эта роль, она считает себя важной, несмотря на собственную экономическую слабость. Те, кто были когда-то подвластной СССР территорией, не удивлены ходом событий. Все теперь столкнулись с элементарными вопросами: Как помочь Украине, не дав России повода для дальнейшей военной эскалации? Как – это самое важное – достичь перемирия? И как снова сделать обязательными Хельсинские принципы - границы нельзя изменять с помощью силы; государства и народы свободны в выборе альянсов? И как мы можем снова прийти к общему знаменателю с Россией?

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Олланд в последние несколько дней предприняли дальнейшие попытки посредничества. Поскольку ситуация в зоне боевых действий ухудшается, стоило попробовать, сказала канцлер. Да, конечно, стоит попробовать, даже если после всех действий пророссийских сепаратистов и их московского покровителя нельзя оставаться оптимистичным, а руководство в Киеве отстает в военном плане и объявляет мобилизацию. В то же время, федеральное правительство должно принять к сведению, что часть представителей американской политики теряет терпение; особенно в Сенате появляется все больше голосов, которые выступают за поставки так называемого оборонительного вооружения в Украину и злобно комментируют позицию Германии, которая не поддерживает поставки вооружения. Высказывание канцлера о том, что этот конфликт (Украине) не выиграть военным способом, интерпретируют как капитуляцию. Это не только злостные комментарии, они также показывают, что единство, которое ранее было на Западе, дало первую трещину. Президент России, который якобы не хочет войны, может пока радостно бездействовать. Путин использует любую возможность, чтобы разделить и выбить из колеи западные сообщества, особенно европейские.

Дискуссия о том, с помощью каких средств лучше поддерживать Украину, сейчас и в долгосрочной перспективе, не должна рассорить американцев и европейцев. Слишком много поставлено на карту. Речь идет о будущем Украины, о суверенитете и территориальной целостности. Но на кону также и будущее Европы, идеалы и принципы, на которые должно опираться это будущее. Западные страны обязаны настаивать на своих убеждениях; нельзя мириться с политикой Путина, и заставлять украинцев чувствовать, будто их оставили в беде. В то же время эта твердость не должна привести к тому, что реальный смысл конфликта, в котором непосредственно участвует Россия, будет утерян. До сих пор Москва эскалировала ситуацию по своему усмотрению.

В этом конфликте, все внимание обращено на Германию. Федеральное правительство не отказывается от задач управления. Оно не рассчитывает на скорое ослабление напряженности, но и не забывает о своих обязательствах, поскольку также несет большую ответственность за восточных партнеров по НАТО. Это верно. Только, что означают разговоры министра обороны о «руководстве из середины»?