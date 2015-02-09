Рассмотрение апелляции Пукача по делу об убийстве Гонгадзе (прямая трансляция)

В 2013 году он был приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Заседание должно начаться в 12.00.

Это уже будет второе заседание. Первое состоялось в пятницу, 6 февраля. На нем во многих возникло еще больше вопросов, чем конкретных ответов.

Отметим, что адвокатам Алексея Пукача сегодня необходимо предоставить доказательства наличия в деле государственной тайны. Если же этого не произойдет, апелляция будет рассматриваться в открытом режиме, на чем настаивают прокуроры. При этом в суде утверждают, что не получали официальных писем от силовых ведомств.

Читайте такжеПукач заявил, что всю правду о деле Гонгадзе знали лишь его мать, Федур и ПодольскийНапомним, Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

По обвинению в убийстве Гонгадзе в 2005 году Алексей Пукач был объявлен в международный розыск. Силовики поймали его только в 2009 году. В январе 2013-го Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве Гонгадзе.

Но и сам Пукач, и семья Гонгадзе опротестовали приговор. По словам вдовы журналиста, Мирославы Гонгадзе, суд не назвал и не наказал главных виновников смерти ее мужа - заказчиков убийства.

Одним из них, по словам еще одного пострадавшего от рук Пукача журналиста — Алексея Подольского — может быть второй президент Леонид Кучма. На причастность Кучмы к резонансному преступлению указывал и сам Пукач, который после оглашения приговора заявил: "Хотите знать за мотив и за участие - спросите у Кучмы и Литвина".

Однако, уголовное дело против Кучмы, подозревавшегося в заказе убийства Гонгадзе, было закрыто. По словам бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, за то, чтобы о деле "забыли" была получена взятка в размере миллиарда долларов.

Недоказанным остается и факт причастности к убийству Гонгадзе экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Он и Кучма, по словам Пукача, должны были оказаться вместе с ним в клетке для осужденных после приговора по делу об убийстве журналиста.