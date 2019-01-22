Россия хочет максимального присутствия ОБСЕ среди миротворцев на Донбассе - дипломат

Как отметил дипломат, принцип международных операций по поддержанию мира предусматривает максимальное привлечение всех желающих.

В вопросе введения на Донбасс миротворческой миссии Россия будет добиваться, чтобы миротворцы были подконтрольны не ООН, а ОБСЕ, где Кремль имеет большое влияние.

Такое мнение высказал дипломат Василий Филипчук, комментируя первую поездку на Донбасс нового главы ОБСЕ Мирослава Лайчака, передает «Обозреватель».

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Как отметил дипломат, принцип международных операций по поддержанию мира предусматривает максимальное привлечение всех желающих.

"Я не исключаю, что россиянам или странам, которые симпатизируют российской точке зрения, удастся протолкнуть распределение практик, когда военный компонент будет ответственностью ООН, а полицейский компонент, вопросы экономических и административных сфер могут быть переданы под ответственность ОБСЕ", — пояснил он.

Филипчук напомнил, что ОБСЕ так и не признала Россию стороной конфликта на востоке Украины.

"ОБСЕ никогда не демонстрировала никакой эффективности, а влияние России на ОБСЕ значительно сильнее, чем даже на Совбез ООН", – заявил дипломат.

"Нашим интересам отвечает максимальное устранение стороны конфликта России от принятия решений. Это возможно через специальные процедуры, которые существуют только в ООН... ООН имеет за плечами ряд успешных операций по урегулированию конфликта, ОБСЕ такого опыта не имеет", — добавил он.