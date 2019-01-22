Журналисты попытались подсчитать стоимость «томос-тура» Порошенко (видео)

В частности, журналисты подсчитали стоимость подвоза бюджетников на встречу с президентом.

«Религиозное турне» и соответствующая пиар-кампания президента Петра Порошенко вокруг томоса могли стоить немалых средств бюджетам различных уровней.

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Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». Отмечается, что президент устроил настоящие гастроли по стране по случаю предоставления томоса об автокефалии Украинской поместной церкви. А чтобы президенту было перед кем выступать, на эти гастроли по советской традиции сгоняют бюджетников. Те же кому такие показательные туры не нравятся – «провокаторы».

Журналисты решили , сколько же стоит «томос-тур» и его реклама. И главное – за чей счет они проводятся.

Программа «Гроші» направила запрос с соответствующими вопросами в АП, но ответа пока не получила. Поэтому журналисты начали подсчеты самостоятельно, основываясь на очевидном.

В частности, журналисты подсчитали стоимость подвоза бюджетников на встречу с президентом, что было зафиксировано в Луцке, Черкассах и Бердичеве.

Так, аренда одного автобуса на 30-50 мест стоит в среднем 5 тысяч гривень в день. В городах, куда свозили бюджетников, зафиксировали по 10-15 автобусов. То есть, только транспортные расходы по подвозу в день обходились в сумму от 50 до 75 тысяч гривень.

Кроме того, приезд Порошенко в тот или иной город сопровождает расклейка бордов, где он позирует с томосом и митрополитом Епифанием. Подобные борды можно встретить по всей стране. На это, как отмечается, также идут бюджетные деньги.

В среднем месяц аренды одного рекламного борда стоит три тысячи гривень. В стране их сотни, а возможно и тысячи. Каждая тысяча таких бордов – это три миллиона гривень. Реклама размещена преимущественно за счет бюджетов различных уровней.

Кроме того приезд и пребывание президента в регионе – это усиленная работа правоохранителей и госслужащих, которым тоже нужно платить зарплату.

Эксперт Богдан Яременко напоминает, что полномочия и функции президента Украины определяет статья 106 Конституции Украины. Там ничего не сказано о молитвах и турне в поддержку исторических документов.

Журналисты утверждают, что доступные им документы из штаба БПП свидетельствуют - вслед за «томос-туром» президент начнет другой тур – евроинтегратора.