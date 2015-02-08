Генсек ОБСЕ: На минских соглашениях не стоит ставить крест, им нужна новая политическая инициатива

Такое мнение высказал генсек ОБСЕ Ламберто Заньер в интервьюНемецкой волне, комментируя ситуацию на Донбассе, где через полгода после подписания Минских соглашений бои продолжаются, граница между Украиной и Россией открыта, а Москва перебрасывает на Донбасс военнослужащих и тяжелое вооружение, пишет Украинская правда.

"Я бы не сказал, что на соглашениях можно ставить крест, однако очевидно, что они не воплощаются в жизнь должным образом. Думаю, что их ключевые составляющие (Минских соглашений) до сих пор актуальны", - отметил он.

Комментируя данные немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung о возможном количестве жертв среди мирного населения в Украине на уровне 50 тыс. человек, Заньер отметил: "Это невозможно (подтвердить) из-за ограничения в свободе передвижения".

"Это необходимо будет сделать, как только эта фаза (противостояния) закончится. Надеюсь, уже скоро мы достигнем новой стадии, когда у нас будет соглашение и мы найдем лучшее место для работы", - добавил он.

По мнению Заньер, тогда приоритетами для ОБСЕ будет "возвращение действия закона, наведение порядка, расследование совершенных преступлений, а также изучение случаев гибели гражданских лиц".

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При этом генсек ОБСЕ отметил, что наблюдатели "очень близко познакомились с самыми разными группами боевиков на востоке Украины".

"Многие из них говорят нам, что они приехали из России. Они участвуют в собственной войне и имеют свою собственную интерпретацию этой борьбы. Это делает конфликт особенно сложным, он все больше напоминает гибридную войну", - отметил генсек ОБСЕ.

"Беспокоит то, что мы наблюдаем разрушение военной техники вследствие боевых действий, однако, похоже, что все время появляется новое оружие. Этому, к сожалению, нет конца", - добавил он.

При этом, по его словам, в ОБСЕ не могут сказать точно, сколько людей воюет на стороне боевиков.

"Мы присутствуем только в некоторых областях и ограничены в свободе передвижения - в основном, из соображений безопасности. Поэтому на этот вопрос ответить сложно", - пояснил Заньер.