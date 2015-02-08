Порошенко, Меркель, Олланд и Путин сегодня снова обсудят конфликт на Донбассе

Договоренность о таких переговорах была достигнута в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда в Киев и Москву, передает Би-би-си.

В ходе переговоров с украинским президентом Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным они обсудили новые мирные инициативы, подробности которых пока не разглашаются.

Читайте такжеУспех мирных переговоров в большой степени зависит от международной позиции - ПорошенкоРанее СМИ писали, что Меркель и Олланд предложили создать в Украине демилитаризованную зону.