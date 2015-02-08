Порошенко, Меркель, Олланд и Путин сегодня снова обсудят конфликт на Донбассе
10:46, 08 февраля 2015Политика
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В воскресенье должны состояться телефонные переговоры по украинскому кризису между лидерами Украины, России, Германии и Франции.
REUTERS
Договоренность о таких переговорах была достигнута в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда в Киев и Москву, передает Би-би-си.
В ходе переговоров с украинским президентом Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным они обсудили новые мирные инициативы, подробности которых пока не разглашаются.
Читайте такжеУспех мирных переговоров в большой степени зависит от международной позиции - ПорошенкоРанее СМИ писали, что Меркель и Олланд предложили создать в Украине демилитаризованную зону.
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