Меркель и Олланд предложили создать в Украине демилитаризованную зону - СМИ

Мирный план канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда по Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны от 50 до 70 километров.

Как сообщает "Дождь", об этом в субботу, 7 февраля, заявил Олланд в эфире телеканала France 2.

Глава Франции также призвал к «весьма широкой» автономии для восточных регионов Украины.

«Эти люди воевали. Сложно будет заставить их вести обычную жизнь», — уточнил Олланд.

Читайте такжеПорошенко: Украина готова в любое время полностью прекратить огонь на Донбассе Ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Олланд заявил, что война неизбежна, если не удастся прийти к соглашению по Украине.

«Я думаю, что это последний шанс. Если мы не сможем прийти к долговременному мирному соглашению, мы прекрасно знаем дальнейший сценарий. Этот сценарий называется войной», — сказал он.