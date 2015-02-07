Съезд «Свободы» переизбрал главой партии Тягнибока

Съезд ВО «Свобода», который состоялся 7 февраля, переизбрал председателем националистического объединения Олега Тягнибока.

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе партии, благодаря за доверие, лидер призвал "не обращать внимания на грязь, которую враги льют на «Свободу», а шаг за шагом добиваться реализации «Программы защиты украинцев».

«Входим в совершенно иной этап развития, потому что такого периода у нас еще не было...Сейчас мы прежде всего ведем не борьбу с различными политическими силами, которые фактически конкурируют за власть - ведем идеологическую борьбу. И здесь мы единственные, кто является реальным представителем националистической идеологии и противостоит идеологии либерализма", - отметил Тягнибок.

По его словам, "либералы все делали для того, чтобы уничтожить «Свободу».

Читайте такжеТягнибок после "пролета" на выборах: "Свобода" расторгает соглашения с партнерами по Майдану«Свободу» компрометировали, вели яростную информационную войну на протяжении последнего времени, чтобы не допустить националистов в парламент. Выборы завершились, но информационная атака на нас идет", - отметил лидер ВО "Свобода".

"Но нам надо идти и делать свое дело, исходя из «Программы защиты украинцев», - добавил Тягнибок.