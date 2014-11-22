Тягнибок назвал главные недостатки коалиционного соглашения
Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок считает, что коалиционное соглашение очень долго писалось и в результате является неидеальным.
Свое мнение он высказал в эфире программы "Шустер LIVE", пишет Gazeta.ua.
Тягнибок, в частности, раскритиковал документ из-за отсутствия в нем пункта о борьбе с олигархами.
"Главный вопрос, который мы должны решать, кроме победы над Москвой – это деолигархизация, то есть устранение олигархов от власти", - подчеркнул политик.
По его словам, олигархи сегодня везде – в информационном пространстве, экономике, парламенте.
"Если они не будут устранены от власти, у нас никакие реформы не произойдут", – считает лидер "Свободы".
Читайте такжеКоалиция обещает смягчить валютный контроль в Украине
Кроме того, он добавил, что в коалиционном соглашении нет пунктов об улучшении закона о люстрации, о судебной реформе, об отмене пенсионной и медицинской реформ, которые начала бывшая власть, и не освещен национальный вопрос.
"Как по мне, коалицианты очень долго все это писали", – заявил Тянибок.
Он также призвал участников коалиционных переговоров откинуть амбиции, уступать друг другу в должностях и скорее договариваться.