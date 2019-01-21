Церковь общается с СБУ, но ничего не согласовывает - Филарет

Он отметил, что ранее не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такая, что невозможно было иначе управлять церковью.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заверяет, что с тех пор как Украина стала независимым государством, вмешательство СБУ в дела церкви нет.

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Об этом он сказал в интервью ТСН. На вопрос, пыталась ли со времени обретения независимости СБУ вмешиваться в дела церкви, патриарх Филарет ответил: "С КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата".

"Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такова, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы даже назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ", - пояснил он.

На уточнение, можно было ли не согласиться с решением КГБ, почетный патриарх ПЦУ сказал: "Если вы выступаете против решения КГБ, то епископа вы поставить можете, но его не зарегистрируют, и он не будет иметь епархии. Тогда еще существовала регистрация не только епископов, но и каждого священника. Без регистрации никто не имел права служить. Или вы выполняете требования власти, или вы не будете существовать. С тех пор Украина стала независимым государством, вмешательство СБУ ни нет».

В то же время на вопрос, происходит ли все же общение с представителями спецслужб, патриарх Филарет ответил: "Общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится".