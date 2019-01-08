Патриарху Филарету присвоено звание "Герой Украины"

"Еще не придумана та мера, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь", - подчеркнул президент.

Президент Украины Петр Порошенко решил присвоить звание "Герой Украины" почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету. Читайте такжеПатриарх Филарет был, есть и будет оставаться духовным лидером украинского народа - Порошенко Об этом глава государства сообщил в Facebook. "Еще не придумана та мера, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал президент. Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины. 6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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