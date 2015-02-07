Порошенко: вопрос автономии или федерализации может решить только референдум

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вопрос автономии Донецкой и Луганской областей - это вопрос изменений в Конституции и должен решаться на референдуме.

Об этом глава государства заявил во время брифинга в рамках 51-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), передает корреспондент УНИАН.

"Вопрос автономии, о котором вы спрашиваете, это вопрос уже изменений в Конституцию и, конечно, он будет требовать совершенно другой модели обсуждения, включая референдум", - отметил Порошенко.

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Президент выразил готовность выставить сегодня на референдум любой вопрос.

"Вопрос федерализации я готов поставить на референдум. И я знаю результат. Вопрос автономизации включается в вопрос федерализации. Поэтому нельзя и не следует играть с Конституцией, потому что есть совершенно четкая законодательная процедура. И никто от нее отходить просто не может. Это в конечном счете решение не президента, не парламента, не правительства, а это решение украинского народа", - сказал Порошенко.