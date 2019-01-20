Порошенко: восстановим аэропорт Донецка, и на его диспетчерской башне будет развеваться украинский флаг

Президент заверил, что Украина никогда не забудет героического подвига защитников Донецкого аэропорта и не простит врага.

Президент Украины Петр Порошенко увековечивая память защитников Донецкого аэропорта, заявил, что мы никогда не забудем их героического подвига и не простим врага.

Читайте такжеЗаложили основу для нашей победы: президент почтил память защитников Донецкого аэропорта (фото, видео)

«Никогда не забудем героического подвига и не простим врага. И не изменим того, во что верим и за что боремся», - сказал глава государства во время мероприятия, посвященного 4-й годовщины памяти киборгов, сообщает президентская пресс-служба.

Порошенко выразил уверенность, что захваченные врагом земли будут освобождены, возвращены под украинский флаг и территориальная целостность нашего государства будет восстановлена.

«Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который «киборги» поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше, современнее. Там будут взлетать и садиться самолеты отовсюду. И всегда будем помнить наших героев», - сказал он.

«Верю, что однажды на освобождённом Донбассе все мы соберемся на взлетной полосе Донецкого аэропорта возле его терминалов, возле знаменитой башни, чтобы мы стали и просто помолчали там, вслушиваясь в эхо жестоких боев, чтобы хоть на секунду представили и пропустили через себя то, через что прошли наши воины-киборги», - добавил Порошенко.

Справка УНИАН. Героическая оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года.

242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

Отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали «киборгами».

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.