Переговоры Запада с Москвой

Зачем приехали в Москву Меркель и Олланд, понятно: чтобы попытаться договориться с Путиным хоть о чем-нибудь, используя его почти мистическую боязнь появления в Украине американского оружия и прилагающихся к нему американских инструкторов. Проявит Путин сговорчивость, европейцы могут пообещать отговорить Обаму от этого. Не проявит, они с чистой совестью могут подключиться к американским военным поставкам или, по крайней мере, снять свои возражения против них.

Какие предложения привезут европейцы? Прежде всего, конечно о прекращении огня под международным контролем. Их запросная позиция может состоять в требовании возвращения противоборствующих сторон на линию, зафиксированную Минским протоколом. Путин с этим, конечно, не согласится, а европейцы, вероятно, настаивать не будут.

Говорят, что европейцы собираются также предложить ввести на восток Украины международные миротворческие силы. Возможно, Путин был бы готов это предложение обсудить при условии участия в международном контингенте российских частей. Такая постановка вопроса стала бы серьезной проверкой для европейцев. Согласись они на российское участие, и Россия фактически избавится от клейма стороны конфликта. Не говоря уже о том, что на успехе самой миротворческой операции можно будет поставить крест. Так что предложение о вводе миротворческих сил, скорее всего, не пройдет.

Было бы логично, если бы европейцы потребовали от России полностью признать, что контролируемые сепаратистами районы находятся под суверенитетом Украины. На это российская сторона могла бы формально согласиться, а вот на закрытие границы с Украиной, тем более, под международным контролем – нет. От возможности направления в Донбасс оружия и живой силы Россия не откажется. В силу этого, европейцы не смогут пообещать, что Украина возьмет на себя финансирование социальных и хозяйственных нужд жителей «ДНР» и «ЛНР».

Прошли сообщения о том, что Путин якобы готов предложить европейцам «абхазскую» модель урегулирования. Что бы он в эту модель ни вложил, ясно, чем закончилось ее применение для Грузии. Значит, европейцы на нее согласиться не смогут.

Так что, что кроме прекращения огня, договориться о чем-либо вроде бы нереально. Вполне возможно, что это позволит немного оттянуть принятие в США решение об оказании военной помощи Украине. Хотя оно, полагаю, будет все равно рано или поздно принято.

Не исключено, что в качестве примирительного жеста, Путин пообещает отпустить на свободу украинскую военнослужащую Надежду Савченко, содержащуюся в российском изоляторе в качестве заложницы. Дело против Савченко – чистейшая липа, а его гуманитарные аспекты таковы, что позволяют ее освободить без потерь для того, что осталось от репутации Путина.

С точки зрения России, ключом к урегулированию конфликта вокруг Украины стало бы обязательство европейцев заблокировать прием Украины в НАТО. Не представляю, кто и как в Европе мог бы согласиться на столь дикое требование, воскрешающее в памяти не самые лучшие страницы истории середины ХХ века.

В целом, очень похоже, что прорывных договоренностей от этих переговоров ждать не приходится. Впрочем, на перспективах конфликта это никак не скажется. Россия в нем обречена проиграть, а Украина – победить.

Иного просто не дано, в глубине души это понимают практически все, кроме, возможно, самого президента России.

Георгий Кунадзе, российский дипломат, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН