Die Welt: Порошенко требует солидарности от Ципраса

В статье Кристофа Шлитца под названием «Порошенко требует солидарности от Ципраса», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что президент Украины Петр Порошенко призвал нового премьер-министра Греции Алексиса Ципраса полностью поддержать курс европейцев в отношении России. В интервью газете Die Welt Порошенко сказал: «Мы хотим, чтобы Греция поддерживала наши усилия и придерживалась принятых Европейским Союзом мер воздействия на Россию, которые должны способствовать конструктивному диалогу о ее действиях в Украине».

Он ожидает солидарности, в особенности от Греции, сказал Порошенко: «Греция должна хорошо понимать, за что борется Украина». Греция – колыбель демократии и избирательного права. «Мы и сейчас защищаем демократические ценности, пытаясь сохранить наше право на самостоятельное определение нашей внешней политики и пути развития государства».

Президент также отметил положение греческого меньшинства в своей стране: «В Украине проживает очень большое греческое меньшинство, которое составляет около 80 000 человек. Большинство из них живут на юге Донецкой области и ежедневно находятся под угрозой террористических актов».

Соглашения необходимо соблюдать

В то же время Москве, которая аннексировала Крым и поддерживает пророссийских сепаратистов в восточной Украине, Порошенко предъявил серьезные обвинения. Украина подписывала ряд двусторонних и многосторонних соглашений с Россией, в том числе Будапештский меморандум 1994 года.

«В этих документах Россия полностью признала суверенитет и территориальную целостность Украины и предоставила Киеву гарантии безопасности в связи с отказом от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире».

Теперь эти соглашения внезапно ничего не стоят. «Вот почему сегодня Украине и миру нужна реформа Совета Безопасности ООН, чтобы страна-агрессор не могла заблокировать решение Совета Безопасности по осуждению агрессии против суверенного государства».

Поставки оружия от США впереди

Порошенко также потребовал строгого соблюдения международных соглашений, таких как Хельсинкский Заключительный акт, которые гарантируют невмешательство во внутренние дела, независимую внутреннюю и внешнюю политику и территориальную целостность страны:

«Я абсолютно убежден, что основа европейской архитектуры безопасности должна строиться на общих ценностях, ответственности за выполнение международных обязательств и сотрудничестве в вопросе сохранения мира и стабильности».

Согласно информации газеты Die Welt, в Брюсселе считают, что поставки оружия из США в Украину приближаются. В высоких дипломатических кругах ЕС, знакомых с ходом переговоров, говорят: «Если канцлер Меркель и президент Олланд вернутся из своей поездки в Киев и Москву с пустыми руками, и конфликт на востоке Украины продолжится с неослабевающей жестокостью, то вполне вероятно, что американцы будут поставлять Украине оборонное оружие, такое как противотанковые ракеты и артиллерийские радары».