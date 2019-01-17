Новым координатором экономической подгруппы на переговорах в Минске будет бывший посол Германии в РФ

Координатор подгруппы по экономике Пьер Фишер завершил свою работу.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что новым координатором экономической подгруппы ТКГ будет бывший посол Германии в России Ульрих Бранденбург.

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Об этом Сайдик сообщил после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщается на сайте «Белорусские новости».

Представитель ОБСЕ сообщил, что координатор подгруппы по экономике Пьер Фишер завершил свою работу. В связи с этим Сайдик поблагодарил его за вклад в решение жизненно важных вопросов для населения.

Его на этом посту сменит бывший посол Германии в России Бранденбург.