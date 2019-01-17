В бывшей УПЦ МП прокомментировали закон о переходе церквей в ПЦУ

Протоиерей убежден, что принятый Радой закон нацелен исключительно на "ублажение и наполнение одной религиозной общины".

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата раскритиковали закон об изменениях религиозными общинами подчиненности.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте "УПЦ МП". По словам протоиерея Александра Бахова, закон вроде бы нацелен на "ублажение и наполнение одной религиозной общины".

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"Как мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности превращается в лишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" (№ 4128-д).

За принятие в первом чтении и в целом как закона проголосовали 229 народных депутатов Украины.

Законом вносятся изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которыми определено, что религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

В законе указано, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такое общее собрание религиозной общины может созываться ее членами. Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимых для признания полномочным общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).

Определено, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.