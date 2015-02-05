Порошенко о встрече с Меркель и Олландом: есть надежда на прекращение огня

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, сказал президент Петро Порошенко во время встречи с двумя европейскими лидерами.

Порошенко поблагодарил Меркель и Олланда за "их существенное участие в процессе деэскалации, установлении мира в Украине и значительные попытки, которые уже были сделаны, для стабилизации ситуации".

Глава государства также поблагодарил за объединенную поддержку со стороны Европы Украине. "Европейский Союз демонстрирует единство и солидарность в украинском вопросе. Это очень для нас важно", - подчеркнул Порошенко.

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Президент отметил, что все стороны должны выполнять Минские договоренности, которые предусматривают немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников, закрытие границ, вывод всех иностранных войск с украинской территории, запуск политического процесса путем проведения местных выборов по украинскому законодательству на оккупированных территориях.

Также Порошенко подчеркнул необходимость серьезных шагов для экономического развития региона, включая свободную экономическую зону, восстановление соцвыплат и, что очень важно, гуманитарной миссии.