Встреча Порошенко, Меркель и Олланда уже длится более трех часов

Как передает корреспондент УНИАН, будет ли по итогам встречи сделано заявление лидеров государств, маловероятно.

Читайте такжеНачалось расширенное заседание при участии Порошенко, Меркель и Олланда

Как сообщили в комментарии УНИАН источники в дипломатических кругах, французская сторона готова сделать заявление по итогам расширенного заседания лидеров государств, но против этого выступает немецкая сторона. Таким образом, французская сторона отдельно от немецкой делать заявление не будет.