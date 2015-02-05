Встреча Порошенко, Меркель и Олланда уже длится более трех часов
22:21, 05 февраля 2015Политика
1715 0
Встреча президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда уже длится более трех часов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, будет ли по итогам встречи сделано заявление лидеров государств, маловероятно.
Читайте такжеНачалось расширенное заседание при участии Порошенко, Меркель и Олланда
Как сообщили в комментарии УНИАН источники в дипломатических кругах, французская сторона готова сделать заявление по итогам расширенного заседания лидеров государств, но против этого выступает немецкая сторона. Таким образом, французская сторона отдельно от немецкой делать заявление не будет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter