"Точно попустит и будет легче" - Порошенко посоветовал покаяться тем, кто не верит в самостоятельность ПЦУ

Президент подчеркнул, что полученный томос подтверждает независимость Украинской церкви.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Православная церковь Украины, получившая томос об автокефалии в статусе митрополии, является самостоятельной церковью.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время благодарственного молебна за получение томоса об автокефалии и образование Православной церкви Украины в кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке.

«Сейчас кого-то корчит, кто-то очень недоволен тем, что у нас есть томос. Кому-то не нравятся наши благодарственные молитвы, когда мы благодарим Бога за это. Кто-то ищет в этом томосе отсутствие автокефалии - не найдете, и не слушайте ваших инструкций из Москвы - они точно до добра не доведут», - заявил Порошенко.

«Ищут, что митрополия не есть самостоятельность. Это неправда... мой совет - сходите в Православную церковь Украины покайтесь, сходите на исповедь, причаститесь, оно точно отпустит и будет легче вам», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.